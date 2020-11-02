立法院內政委員會目前正在審議國家住都中心預算，有委員質疑，預算編列書中，董事會開會每人要吃掉千元便當。

內政部長徐國勇立刻請同仁說明清楚，如何編列董事會的餐飲預算。國家住都中心執行長張溫德表示，該中心因應社會住宅及公辦都更業務大幅成長，有不少非定期召開的各項內外部專案會議，因此編列會議餐費，未來中心將加強編列預算的說明，恪遵職守以利政策遂行。

張溫德指出，110年度預算書案，於「住都中心明年編列董事會議及專案會議餐點費」項目中，編列45萬元，相較前一年度編列32.7萬元，增加約12.3萬元。

他澄清，立委覺得增加了費用，但沒有寫清楚開支，其實不止是董事會，為了推動居住正義，國家住都中心明年還要興辦許多專案會議、說明會等等，需要預支誤餐費，未來會寫得更加清楚。

張溫德也強調，明年有很多社宅要興辦，會議會多不會少，費用依照法令核銷。今天是第一天審預算，未來一周還會遇到很多問題，住都中心都會清楚跟委員加強說明。

國家住都中心解釋，明年將陸續興辦社宅數十案，中心除定期召開董監事會外，更將與中央各平行單位、各地方政府、銀行機構等單位召開各式專案會議及說明會，預計至少120場次及相關說明會，且因相關會議討論時間通常較長，故預先編列會議餐費，並無浮濫編列預算浪費公帑之情事。

(工商 )