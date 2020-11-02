台南市發生馬來西亞籍女大生遭擄殺案，還爆出吃案爭議！台南市警局歸仁分局長楊慶裕被拔官，市警察局長詹永茂自請處份，被外界質疑「只罰基層、不罰高層」。中市議員鄭功進２日質詢時，問曾任台南市警察局長的副市長陳子敬連坐法是否合理？陳子敬說，連坐法是古早封建時代的東西，不太合理現在只剩軍警沿用。

女大生遇害基層員警扛責？王世堅譙：蘇獨斷獨行

長榮大學馬國女大生10月28日，在台鐵沙崙支線高架橋下便道遭梁嫌擄走性侵殺害，兇嫌梁育誌早在9月底曾擄走另名同校女學生未遂，警方卻涉嫌吃案、匿報，致梁嫌再犯案得逞。

鄭功進表示，陳子敬在台南任警18年，曾是台南市警局長；面對此隨機擄人殺害案件，如何針對校園及週邊環境安全做防範？陳子敬表示，市府每個月治安會報，尤其在寒暑假、9月開學季都會提醒各分局注意，及開學月上下課應加派警力，至於大學為教育部管轄，將全面檢討校安。

鄭功進指出，台南馬籍女大生命案，還爆出警方疑似吃案爭議？讓地方分局長因此被調職，這類「連坐法」的規定是否合理？陳子敬認為，「連坐法」是古早封建時代的東西，不太合理，現在只剩軍警仍然沿用至今。

(中時 )