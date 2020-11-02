「919竹北事件」中，黃姓志工媽媽只是聲援平反太極門假案，在路邊舉牌表達訴求，竟遭竹北六家派出所員警以現行犯逮補，折磨超過6小時，且漏夜移送新竹地檢署並被裁定限制住居，導致身心遭受重大創傷！

律師張靜表示，「919竹北事件」明顯沒有任何犯罪行為，何來逮捕？他說：「搶救黃媽媽的人權，也是搶救自己的人權」。台灣財經刑法研究學會理事長、教授陳志龍認為，這是有計畫的抹黑、羅織入罪構陷整肅人民，任何侵害人權都該追究，才能止住黃媽媽的眼淚。

台北市議員徐立信認為，竹北分局長應該下台，他呼籲大家發揮力量、擺脫警察國形象。立委賴香伶辦公室主任陳泓維表示，希望台灣警政機關在執法過程中，能夠用一個理性的態度，他呼籲全民一起聲援法税改革聯盟。

主辦單位表示，黃姓志工因聲援人權事件遭隨機逮捕，隔日竹北分局立即召開記者會同時發布新聞稿，抹黑黃姓志工是暴民，蓄意隱藏事件真相。行政執行署也發出新聞稿，抹黑志工到執行官李貴芬家外拉布條、拍車門、圍堵等。但仔細一看，根本不是執行官住處，而是行政執行署新竹分署車庫，到底是誰把監視器畫面流出？

(中時新聞網)