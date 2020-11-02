苗栗縣政府執行「頭份竹南城市慢行綠網建置工程」建構全面性的綠色網絡，形塑苗北雙城的門戶意象。2日縣議員温宜靜在議會總質詢提出，工程預計規畫落羽松引來居民質疑道路安全。縣府工務處回應，目前種植93棵還有37棵沒種，已停止栽種，並到店家訪談將意見納入考量做統一檢討或移植。

温宜靜2日針對「漫步苗北雙城－頭份竹南城市慢行綠網建置工程」質詢，她表示，落羽松近年被炒紅，台灣一窩蜂搶種落羽松搶種落羽松，但落羽松為外來種，且板根在若干年後會攏起50到60公分不僅破壞路面絆倒行人，落葉數量多且四處飛散，維護相當不易，不僅會釀交通安全影響，後續養護成本也可能因此提高，希望縣府能重視民眾心聲，並在未來執行相關工程案也能審慎評估，聽取各方專家意見。

縣府工務處長古明弘表示，漫步苗北雙城計畫為讓中央路展現一年四季不同花況，期許打造林蔭大道，規畫在全長2.5公里的中央路種植兩側行道樹與中央分隔道樹木，其中中央分隔島有6公尺寬，可以交錯種植呈現四季不同的街道景觀，將中央路打造成為輕旅行亮點目標。

古明弘表示，規畫過程中有參考落羽松在行道樹成功案例，鑒於民眾顧慮與擔憂，現正檢討改進，目前還有37棵未種植，已經停止栽種，已種的93棵則研議移植。

(中時 )