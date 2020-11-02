弘光科大五專護理科學生楊佳晏、胡晏菁，首次參賽「109年度台灣技優護生實作競賽」，兩人分別榮獲優等獎、甲等獎。其中，楊佳晏因母親是護理師而選擇念護理系，她說，透過比賽學習到更多臨床經驗，真的很開心。

弘光科大護理學院舉辦台灣技優護生競賽第7年，護理系主任雷若莉表示，比賽利用全人客觀結構式臨床測驗（HOSCE），邀請業界資深督導擔任考官及使用標準化病人考試，評測重視護理過程及全人照護，更加貼近臨床實務。

弘光五專護理科學生楊佳晏首次參加技優護生競賽，榮獲優等獎。（陳淑娥攝）

優等獎的學生楊佳晏說，由於媽媽是護理師，曾經跟著一起到醫院上班，看媽媽照顧病人，非常了解護理師工作內容，興起「我以後要跟媽媽幫助病患」的念頭，才決定國中畢業後念護理科。

楊佳晏指出，賽前跟著老師加強學習技術，利用空堂練習，回家後向媽媽請教臨床護理相關經驗，雖然比賽時很緊張，但她熟記正確護理處理流程，懂得如何跟病患溝通，才能脫穎而出。

胡晏菁則是獲得甲等獎，她透露，念護理科課業壓力大，父母看她那麼累，一度反對再繼續念，她反而跟父母說，每個學姊都是這樣走過來，不斷做作業練習才能審視學習程度，也能發掘哪些地方要改進，這次比賽獲獎，用成績說服父母「我一定可以做到！」

(中時 )