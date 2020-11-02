台南市議會定期會2日下午原訂進行民政委員會各局處預算審查，但因上周發生馬來西亞女大學生在台南遇害案件，經市議員吳禹寰提議變更議程進行校園維安事件檢討，獲大會同意後，王家貞也隨即提議市長黃偉哲率市府團隊及全體議員一起起立默哀1分鐘，獲議長郭信良裁示同意。會中，不分黨派議員砲聲隆隆，藍營議員更要求行政院長蘇貞昌下台負責。

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會中，議員們輪番檢討警方作為、路燈、監視器等問題，會場砲聲隆隆，劍指黃偉哲及市警局長詹永茂，綠營在內的多位議員，紛紛要求詹「知所進退，不要戀棧」。

台南市議會定期會變更議程進行校園維安事件的檢討，全體議員起立默哀1分鐘。（洪榮志攝）

台南市警察局長詹永茂到市議會報告馬國女大生遇害案時表示，對於去留由長官決定。（洪榮志攝）

國民黨團書記長王家貞更痛批，蘇貞昌硬是把前任台南市警察局長周幼偉換掉，但他的愛將新任台南市警察局長詹永茂，上周在議會答詢時是怎麼樣的態度？蘇貞昌不該出來講明白嗎？蘇貞昌不該負責嗎？不該下台嗎？透過發言人道歉有什麼屁用！

無黨議員許又仁也認為，詹永茂剛來的時候，有人曾經質詢說，「蘇貞昌指派，台南人不愛！」他要求市長黃偉哲要到中央主張，警察人事權至少要尊重市長的態度與決定，獲得黃當場承諾。

提案變更議程的市議員吳禹寰率先指出，上周五發生的這起駭人聽聞的國際事件，已重創台南及台灣形象，要求市府給市民一個交代，未來不要再有憾事發生。

詹永茂坦承，針對9月30日女大學生報案一事，如果同仁更敏感一點或更積極一點，如果有上報偵查隊進一步傳喚嫌疑人，對方應會有所收歛，或許就能避免憾事發生；同仁的疏失是未依規定填具三聯單；嚴格講，吃案是同仁連辦都沒辦。至於「該負什麼負任就負什麼責任」，個人會先將事情處好，至於去留由長官決定。

黃偉哲也說，發生這種不幸的事件，還是要表達最誠摯、最深刻的道歉，不管是市民、來台灣念書的人，甚至是移工，人命都是等價的；對於人命的損失，其實都負有責任，所以還是要對家屬表達最誠摯的哀悼，市府也將全力配合家屬的善後事宜。

至於亡羊補牢部分，黃偉哲強調，市府已成立1029校園安全會報，對於全市300多間國中、國小、高中、大學，不管是不是屬於市府所轄的學校，都會全面檢視、盤點校園周邊環境的安全性，包括路燈、雜草、便利性、見警率等問題，都會努力檢討，並要求37個行政區以及16個警察分局，全面盤點、全面檢討，目前已委由副市長成立跨局處的校園安全會報全面檢視。

(中時 )