證交所為強化第一上市公司資訊公開，11月及12月在證交所場地舉行的例行「財務業務說明會」，將由鼎炫-KY（8499）等12家公司接棒舉行，並預計自11月13日起陸續登場。

證交所將在11月13日、16日、30日及12月7、8日下午舉辦12場「第一上市公司財務業務說明會」。證交所表示，辦理第一上市公司財務業務說明會目的，是提供上市公司與投資人面對面溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司出席代表向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次財務業務說明會相關資訊如下：

一、11月13日：鼎炫-KY（8499）、茂林-KY（4935）。

二、11月16日：ABC-KY（6598）、康控-KY（4943）、永冠-KY（1589）。

三、11月30日：吉源-KY（8488）、六暉-KY（2115）。

四、12月7日：基勝-KY（8427）、全宇-KY（4148）、英瑞-KY（1592）。

五、12月8日：台南-KY（5906）、慧洋-KY（2637）。

(工商 )