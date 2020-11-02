受到疫情衝擊，國內最大釉料廠中釉（1809）今年前三季營收衰退22.05％；中釉指出，2021年將透過擴充孟加拉市場產能，增加陶瓷噴墨、螢光玻璃片等新產品銷售量，來提升明年營運成長。

中釉今年前2季的營運出現4,617萬元的稅後虧損，每股虧損0.28元。

目前，中釉在全球各地的產線，國內設有苗栗通霄廠、新竹廠，大陸則有廣東山水廠、山東大鴻廠、上海廠、淄博廠；另外東南亞的生產基地為印尼廠、孟加拉廠。

至今年上半年，中釉指出，受到疫情衝擊，各生產線的營運都比去年衰退。下半年，占中釉整體營收比達14.3％的印尼廠又停止生產，預估將對中釉下半年營收獲利有極大衝擊。

對今年全年營運保守的中釉指出，明年將透過增加東南亞市場產能，增加新產品銷售量來提升營收獲利成長性。

中釉指出，在2018年開始投產的孟加拉廠，目前營收每月200～300MT，2021年將朝每月600MT邁進；陶瓷噴墨技術進階研發完成，2018年進入量產銷售，目前月銷售量可達15MT，2021年計畫年產300MT。

而另一新產品螢光玻璃片已完成客戶測試，2019年銷售量逐漸增加，預計2021年銷售量可增加到每月2,000片。

(工商 )