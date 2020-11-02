美選倒數！ 憂4年前翻盤重演 紐約客陷集體焦慮

美國大選進入最終倒數，超過9300萬選民已提前投票，多家民調都顯示，拜登領先川普的幅度縮小，原先雙方拉鋸的愛荷華州，川普甚至已逆轉。但是在2016年時，被預測會敗選的川普成功翻盤入主白宮，當時絕大多數都是支持民主黨的紐約州，因希拉蕊意外落馬，不少人都相當震驚，難以恢復。今年紐約有很多人提前投票，有民眾說出自己的心聲。

據《中天新聞》報導，記者訪問一名紐約客，他表示，「沒有恢復，這也是為何今年大家這麼焦慮，因為上次實在被嚇壞了，大家都很擔心會不會重演。」另外一位紐約客則說，「要是川普再贏，美國民主就完蛋。」

目前美國提前投票人數約占2016年大選總票數的67%，《華盛頓郵報》分析指出，依照這種速度估算，提前投票人數可能突破1億，而在已投票選民中，有45.7%支持民主黨、30.3%支持共和黨。

而根據華爾街日報與NBC在投票前夕公布最新民調顯示，拜登的支持度依然領先川普達10個百分點，在老人與女性選民中，拜登的領先幅度尤其明顯，領先至少20個百分點。

(中時新聞網)