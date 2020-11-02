台北國際旅展實體展今日最終日，老爺酒店集團在4天展期銷售近7780萬，加上線上旅展開賣10天衝破1.1億元，目前累計近1.9億已創下老爺參展以來的新高紀錄，老爺線上旅展將持續至11月６日，整體預估可望創造2.2億元銷售額。

預期國旅熱潮將延續至2021年，老爺集團策略性新商品「老爺微環島套券」首賣即成旅展新寵，一套三張住宿券13200元可彈性規劃為四天到五天的環島假期，花費不到以往國人平均5萬出國預算的三分之一，成為熱銷榜上的黑馬。

在全台主要城市、溫泉區及觀光景點佈局共11家飯店的老爺酒店集團，歸納本屆ITF三大關鍵字「住宿券不漲價」、「唯一環島假期商品」、「秒殺露營車體驗」，成為住宿券銷量第一、住宿商品銷售額居全台之冠的飯店集團，光是「老爺聯合住宿券」單一商品即佔該集團在ITF總銷售額的6成之多。

綜觀旅展趨勢之一，消費者搶券主攻飯店住宿券，老爺聯合住宿券的優惠期長(至2022／3／17)、11家飯店可選擇、買20張送2張團購更划算，本屆狂賣４萬張，至線上旅展結束還有5天預估將突破5萬張，高達2019年旅展整體銷量的2倍。

其二，「瘋搶限量」雖是旅展永恆的風景，但礁溪老爺樂活露營體驗假期在實體展每日限量150套、線上限量600套共1200套全數秒殺售罄。老爺酒店集團表示去年ITF只賣600套，今年加開一倍的組數仍然供不應求，瞬間完售的速度也是前所未見。其三，東台灣旅遊商品仍是疫後的熱門標的，知本老爺獨立住宿券不論是雙人行、家庭遊或三天兩夜假期都賣出好成績，帶動雙老爺假期知本老爺X台南老爺行旅住宿套券也熱賣，銷售額相較於去年成長逾100％。

今年ITF實體展的老爺酒店集團所準備的「環島五天四夜大獎」在展期四天全數送出，由8位符合資格的消費者幸運刮中，每人獲得價值38,800元的住宿券。年度規模最大的ITF台北國際旅圓滿落幕，老爺線上旅展持續銷售至11月6日為止，尚未購券或沒買夠的消費者還有機會透過線上隔空囤貨。

(中時 )