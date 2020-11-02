香港麥姓女子性虐男友，獲判刑3年5個月。（圖／網路）

香港一名從電腦科系畢業的高材生最近向法院提起訴訟，控告比他年長7歲的初戀女友有嚴重性虐待癖好，兩人交往期間遭其以各種殘酷方式凌虐，包括剪刀插胸、金屬凳擊頭、吹風機烘烤與熱水淋燙下體，下體燙傷結痂後還將痂強行撕除。法官審理時直斥被告行為過於殘忍，毫無憐憫心。經精神與心理的醫學調查後，認定無相關疾病，最後判處3年5個月監禁。

據《東網》報導，受害者為在電腦科系獲得一級榮譽畢業的高材生，他聲稱與年長7歲的初戀女友拍拖時被迫玩性虐待，還因愛她而去做了結紮手術。

香港女子性虐男友，遭判刑3年5個月。（圖／LIHKG)

報導說，39歲女性被告麥凱晴，被控於2018年5月至8月間，在跑馬地某大廈屢次襲擊及傷害男子X，除了用金屬櫈襲擊X頭部、鉸剪插他胸口之外，還以熱水淋他下體，更用吹風機燙傷他的陰莖至結痂後，再將痂撕掉。

法官判刑時直指被告襲擊男事主X的手法殘酷，從這些危險及使用武器的行為可見，她對X毫無憐憫。即使她不滿X與親人就財務上的安排，亦毋須施以如此暴力襲擊，所幸X沒有因此受到永久傷害，但判監為唯一合適的刑罰。

法官認為，被告精神、心理等報告雖指其沒有相關問題，但她因審訊壓力，在去年及今年分別燒炭及仰藥企圖自殺，建議她須繼續接受轉導。

而涉案女子先前曾被裁定4項有意圖而傷人罪名成立，認為她對自己暴力行為及性格缺乏反省，更無一絲悔意及歉咎，因此決定判處被告3年5個月監禁。

報導說，受害者在案發後情緒低落，有精神創傷後遺症，在接受輔導後略有好轉，但仍懼怕面對被告，在製作供辭時多次痛哭甚至發抖，法官認為他所受的情感傷害難以想像，亦難以復原。

(中時新聞網)