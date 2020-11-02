照顧台中原鄉居民，台中市政府於梨山衛生所舊址設置復健站，結合民間資源設置復健儀器，並有專業的物理治療師及復健科醫師進駐。市長盧秀燕今日為復健站揭牌，宣布「全台最高海拔復健站」正式成立，將提供居民完善的復健治療服務。

盧秀燕表示，健保給付一次醫療可搭配6次復健，但對於偏遠地區的民眾來說十分不便，梨山地區民眾過去如有復健治療需求，只能長途跋涉至市區或宜蘭縣就醫，光是交通往返時間就需要3至6小時，十分不便。

台中市長盧秀燕參觀梨山復健站的懸吊系統、電療、熱療、腰椎牽引機及跑步機等器材。（王文吉攝）

梨山復健站跑步機設置位置正對百萬山景，梨山民眾邊復健，一邊欣賞窗外美景。（王文吉攝）

梨山民眾邊復健、邊賞窗外美景，台中市長盧秀燕盛讚這是「和平區獨有的復健體驗」。（王文吉攝）

盧秀燕指出，為讓居民獲得便利又完善的復健治療，市府在梨山地區設立復健站，利用和平區梨山衛生所宿舍一樓空間，除了重新整修，也進行人員編制修編，增加物理治療師服務，更感謝中山醫學大學附設醫院大力支援復健專科醫師，使梨山地區擁有完善的復健療程。

盧秀燕提到，這次復健站能順利開幕，也感謝國際獅子會300A2區暨臺北市千禧獅子會慷慨解囊，在得知復健站亟需復健設備時，第一時間就主動捐贈復健儀器，未來復健站將善用這些設備來提升梨山地區的醫療品質。

針對急重症醫療部分，梨山衛生所是全市唯一提供24小時全年無休急診及救護車後送服務的衛生所，因後送路程遙遠，救護車汰舊換新需求高，中國醫藥大學附設醫院捐贈1輛救護車給梨山衛生所，未來衛生所將持續提供緊急醫療救護及後送就醫服務，守護民眾健康。

梨山衛生所主任姜明凱引導秀燕觀摩復健站空間規劃，導覽電療、熱療、懸吊系統、腰椎牽引機及跑步機等器材。其中，跑步機設置位置正對梨山山景，民眾可以邊復健、邊賞窗外美景，盧秀燕盛讚這是「和平區獨有的復健體驗」；現場復健民眾來小姐表示，過去她復健時，都得到宜蘭，現在終於不用再長途跋涉，非常感謝市府的規劃。

揭牌儀式包含盧秀燕、市府副秘書長陳如昌、衛生局副局長陳南松、市府原委會主委林益陸、中山附醫院長蔡明哲、中國附醫院長周德陽、和平區區長吳萬福、國際獅子會300A2區秘書長羅賢俐、會長黃桂芳、副會長黃永寶、主席何明輝、衛生福利部中央健康保險署中區業務組長李純馥；市議員朱元宏、林榮進、冉齡軒、黃仁均到場見證。

(中時 )