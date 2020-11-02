台塑企業、長庚科技大學與董氏基金會合作，在雲林地區推廣「樂動校園推動計畫」，師生每跑操場1圈，台塑即捐助1元給憂鬱症防治公益團體，2日雲林縣麥寮鄉興華國小、崙背鄉大有國小師生一起開跑，運動健身兼作公益，寓教於樂。

台塑企業副總陳文仰表示，他每年親自到學校鼓勵學童建立運動紓壓習慣，今年擴大規模1次邀請2所學校「跑步做公益」，學童每跑1圈操場，台塑就會幫他們捐出1元，支持董氏基金會推動憂鬱防治工作。

台塑企業在雲林縣推廣「樂動校園推動計畫」，師生每跑操場1圈，台塑即捐1元給憂鬱症防治公益團體。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

「樂動校園推動計畫」已將邁向第5年，累積至少影響雲林縣5000名學童及其家庭，學童們已跑操場超過90萬圈，換算起來可以環台150次，陳文仰說每次到學校與學童一起跑步，都感到非常開心，暫時忘卻工作的壓力。

董氏基金會心理衛生中心組長謝秉廷指出，「樂動校園推動計畫」至今已邁入第11年，期望透過計畫的推展讓學童建立運動紓壓習慣，因為運動可刺激腦部激素分泌，改善情緒、紓解壓力，甚至提升專注力及學習力。

謝秉廷認為如果有同伴一起運動，可以增強其動機，這學期很感謝台塑與長庚科技大學1次支持2所學校，希望師長多鼓勵孩子培養運動興趣，因為運動不僅幫助自己，還能拉近彼此關係，更重要的是能做公益。

長庚科技大學嘉義分部主任林本喬說，台塑企業與長庚科大成立「健康關懷團隊」，秉持創辦人的精神，關心雲林在地民眾的身心健康，也希望小朋友將運動紓壓的習慣帶回家，與家人一起養成運動習慣，帶動雲林地區運動風氣。

(中時 )