大陸一名中國同濟大學李姓男大生2003年在上海交通大學醫學院附屬新華醫院做胰臟癌手術，不幸在手術過程過世，但高額的醫藥費讓雙親無法支付，導致醫院不能開死亡證明，遺體則無法到殯儀館下葬，而這一拖就是17年，男大生父親已過世，母親仍在與醫院打官司，爭取為兒子下葬的一天。

據《東方今報》報導，李男2003年5月因為胰臟癌手術失敗病逝，因為欠下大筆醫藥費，醫院並未開立死亡證明給父母，導致李男無法轉移到殯儀館下葬；院方則強調，死亡證明在醫藥費付清後，就會開給家屬，目前李家人只繳出40多萬（約新台幣170萬元），還欠醫院12.4萬（約新台幣53.3萬元）。

大陸一名男大生因病去世，因為大筆醫藥費無法付清，遺體竟在醫院存放了17年，讓年邁母親相當難過。（圖／翻攝自搜狐新聞）

李家多次和醫院對簿公堂，李父在2016年過世，讓李家經濟更加困難，李母則說「我年紀也大了，只有盡快料理完兒子後世，才能安心的離開。」李母直到2019年才收到上海市衛生健康委員會回覆，李男的病史資料存有《居民死亡醫學證明書》第一聯，可以去新華醫院辦理複印手續，將遺體帶到殯儀館下葬。

大陸一名男大生因病去世，因為大筆醫藥費無法付清，醫院無法開立死亡證明。（圖／翻攝自搜狐新聞）

不過李母發現，該證明早在17年前兒子過世當天就開立了，質疑醫院為何遲遲不給她，此外，李母現在將遺體領出，還要額外支付20多萬（約新台幣85萬元）的保管費，讓她直呼過了17年，一切竟又回到原點，她只能繼續向醫院起訴，要求醫院負責保管費，再想辦法幫兒子遺體取出下葬。

(中時新聞網)