串連紅樹林到淡水漁人碼頭的淡海輕軌第一期「藍海線」即將通車，新北市長侯友宜2日前往視察表示，捷運局已在10月改善完成7項缺失並提報到交通部，取得許可後即可通車，民眾於通車日起一個月可持電子票證免費搭乘藍海線，典禮當天有嘉年華會，晚上還有煙火秀欣賞。

新北捷運局長李政安說明，淡海輕軌藍海線於10月16日改善交通部履勘提出的7項缺失，交通部發下許可後就可通車，淡海輕軌第一期藍海線設有三座車站，每座車站旁均設有公車、YouBike等設施串聯各景點，預期將帶動觀光人口。

侯友宜試聞輕軌香露出可愛的表情（戴上容攝）

侯友宜試乘藍海線輕軌（戴上容攝）

漁人碼頭站即將通車（戴上容攝）

李政安說，藍海線第一期是全國唯一可看到海岸的捷運軌道，輕軌為保護在台北海洋大學站及沙崙站間136年前「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，特地打造鋼拱橋並由網路票選命名為「藍海橋」可遠眺淡水暮色及滬尾古戰場遺址，兼具歷史意象及自然風光意義。

侯友宜表示，藍海線通車後，淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站間新增路段將免費試營運一個月，而通車典禮當天將會有嘉年華會、劇團表演及園遊會，另外晚上還有精心安排的煙火秀，民眾只要搭乘輕軌至淡水漁人碼頭站，就能欣賞璀璨的海上高空煙火。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，從紅樹林站至淡水漁人碼站的單程票價為30元，未來重疊區間班距達5至7分鐘，預期運量可達新高點。淡海輕軌現正推出嗅覺體驗「輕軌香」票選活動外，也推出50元吃到飽套票，讓民眾輕鬆享受淡水的美好。

(中時 )