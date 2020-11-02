國民黨立委葉毓蘭今日在臉書自爆健康出狀況，她首先表示，「政治真的很傷神，也有很大的壓力」。葉毓蘭細數擔任立委後，上會期發生急性齒髓炎；這會期每周黨團幾乎甲動，一刻不得閒。昨鼻塞耳鳴嚴重，腦袋嗡嗡作響。今天右耳完全聽不到手機聲音，醫生檢查指出，可能是梅尼爾氏症或耳中風，恐是壓力太大，免疫系統能力降低所致。

葉毓蘭表示，上個會期，經歷過痛苦的急性齒髓炎、根管治療、臼齒斷裂。這個會期一開始，就因為開放萊豬進口，黨團幾乎每周都有甲動，還有許多外縣市的行程，一刻不得閒。

葉毓蘭昨天發現鼻塞耳鳴嚴重，腦袋嗡嗡作響。那時，台南市長榮大學女生命案已經發展到要懲處基層員警，媒體紛紛來電詢問，她接聽時竟聽不清楚對方在講什麼？最後，葉毓蘭發現自己才是有問題的那個人，右耳完全聽不到手機或話筒的聲音了!

今天，葉毓蘭到台大醫院耳鼻喉科診察，結果，醫生說，可能是梅尼爾氏症或耳中風，要用類固醇治療。又再找另一醫生特別診療，以雷射和打針替代吃藥，以避免服用類固醇之後，會面孔肩膀腫脹。

醫生指出，葉毓蘭的梅尼爾氏症會再復發，可能是免疫系統降低，可能是太累、可能是壓力太大。但葉毓蘭除指出「政治真的很傷神，也有很大的壓力」，仍念念不忘警消權益，強調「我會努力」。

(中時新聞網)