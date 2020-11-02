新光人壽慈善基金會2日指出，今年展開的「遍地開花—公益關懷」首場活動，在新光人壽慈善基金會董事長吳東進的號召下，新光關係機構包括新光金控暨各子公司、新光醫院及新海瓦斯都共同參與。吳東進與基金會同仁，日前也已邀請小幼學童前往首場新北市板橋海山公共托老中心，陪伴長者摺製新光提前推出的牛年燈籠。

新光人壽慈善基金會指出，陪伴長著摺燈籠，用意是透過手工藝創作訓練手眼協調能力，除了刺激大腦功能、透過遊戲互動紓壓外，還能喚起老人的赤子心，讓長者們度過開心又充實的時光。

新光長期以「全齡健康」為目標，規畫一系列關懷善舉。其中，以銀髮族為服務對象的「遍地開花－樂齡公益關懷活動」，自2014年推動至2019年底已舉辦1,698場，累計超過77,000參與人次。

新光人壽慈善基金會指出，每年也都會邀請小幼學童陪伴長者摺製小提燈，希望藉由幼銀有趣的互動，老少互學，讓長者們享受含飴弄孫之樂。

吳東進有感於台灣空氣污染嚴重，且許多安養機構因環境限制，容易產生空氣不流通或是異味的問題，因此在2018年時也邀請和泰興業董事長蘇一仲「作夥」做公益，攜手捐贈300台大金空氣清淨機給全台安養及育幼等福利機構，希望為銀髮長者帶來好空氣，享受健康樂齡人生。

今年活動邀請創意摺紙大師洪新富老師的紙藝團隊到場教學，摺製連續16年推出的幸運提燈，明年牛年燈籠以「元寶招財牛」為造型主題，因這隻牛年造型燈籠是在中秋節前一天出生，因此特別取名為「吳明月」，小名「圓圓」，且設計極具創意與巧思，因應今年疫情關係，還戴上口罩應景，目的是提醒民眾配合流行疫情指揮中心規定，共同防疫。

由於新冠疫情嚴峻，吳東進也於10月27日以防疫大使的身分出現在新北歡樂耶誕城開幕記者會現場，代表新光人壽慈善基金會捐贈2萬個提燈，有別於以往民眾排隊發放的方式，這次基金會為了帶動經濟繁榮，只要民眾打卡或是定額消費，就免費贈送小提燈作為禮物，以回饋商圈的店家。

新光人壽慈善基金會表示，吳東進為貫徹政府「全民外交」理念，長年協助政府拓展台灣國際空間，除曾獲外交部頒發「績優外交獎章」及「無任所大使」聘書，因多次促成新光醫院與日本各大醫院及醫學大學進行學術交流，在去年也獲日本政府頒贈「旭日中綬章」，以表彰他促進台灣與日本醫療研究技術提升的卓越貢獻。

由於吳東進曾擔任「無任所大使」，因此特別了解台灣外交的困境與難處，多年來為台灣醫療外交的奉獻從不間斷，堅持推動新光醫院與太平洋島國帛琉深耕醫療合作近12年，對鞏固台灣與帛琉的邦誼深具貢獻，去年吳東進董事長也獲帛琉政府頒授為帛琉榮譽公民，更是台灣首位獲此殊榮者。

未來，新光人壽慈善基金會將在吳東進的帶領下，肩負更多對社會的責任，尤其是面對高齡化社會的使命感，以實踐「高齡者的需求在哪裡，新光的關懷就到哪裡」的理念。

(工商 )