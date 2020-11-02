士林華榮市場45年甜不辣，藝人張菲、費玉清也是常客。(照片/游定剛 拍攝)

熱呼呼關東煮，口味多重選擇，一旁油鍋裡，古早味肉圓、油粿被炸的滋滋作響，老闆親切招呼，中低、壓扁嗓音，成了獨特叫賣聲，也喚起不少人的記憶。位在台北士林中正路上的華榮市場，聚集不少傳統小吃，其中一攤超過45年歷史，老闆長年只賣甜不辣、肉圓、油粿和豬血湯，用餐時間人潮絡繹不絕，就連綜藝大哥大張菲及小哥費玉清也是他們的老顧客。

熱呼呼甜不辣有多種品項可以選擇。(照片/游定剛 拍攝)

甜不辣曹老闆接受《中時新聞網》訪問，回憶起小時候，因家境清寒，8、9歲時，放棄玩樂的時間，便和姐姐輪流到攤上幫忙。民國64年開業至今，超過45個年頭，老闆把青春歲月獻給了華榮市場，從兒時幫忙，賣到現在變成中年大叔，就連自己兩個小孩長大了，也來攤上幫忙。老闆的二女兒也向記者透露，辛苦後才知道爸媽賺錢很辛苦。

古早味肉圓、油粿在油鍋內被炸得滋滋作響。(照片/游定剛 拍攝)

料好、實在，親民價格，不少人一吃成主顧，老闆娘表示，綜藝大哥大張菲及小哥費玉清，是他們的老顧客。更透露菲哥最愛吃蟹棒，每次來都要吃甜不辣湯、肉圓、油粿，再加獨門特製辣椒醬；而小哥自己來都吃甜不辣，也會幫哥哥打包外帶。

藝人張菲、費玉清也是華榮市場甜不辣攤的忠實老顧客。(照片/《中時新聞網》資料照)

獨特叫賣聲，就連張菲也認證，曹老闆笑說，菲哥說若他有像我一樣渾厚的丹田，還要再奮鬥20年。在地好味道，親民銅板價格，捉住不少老饕的胃，獨樹一格、親切招呼聲，留存在客人記憶當中，也成另類宣傳方式。下回有經過士林，不妨來碗古早味甜不辣，搞不好還有機會，捕獲野生張菲和費玉清。

曹氏姐弟共同經營、打拚超過45年的甜不辣攤。(照片/游定剛 拍攝)

(中時新聞網)