罷免高雄市議員黃捷第二階段連署最新進度曝光，「鳳山清捷隊」今天宣布，預計於11月20號送審「罷免黃捷第二階段」，且目前連署進度已達三萬三千份，距離目標四萬份，還缺數千份，在此之前將持續收件，並對罷免陳致中今天送件表達恭喜之意。

「罷捷」總部近期在鳳山區內舉辦幾場車隊掃街遊行，且除天候不佳外，幾乎每天都派出志工到外蒐集連署書，進行地毯式擺攤，但時常遭到干擾、驅趕。但仍會讓大家可以在鳳山各地、重要的路口、各個角落、看到「鳳山清捷隊」的身影。

罷捷團體發言人徐尚賢今2日先是向「罷免陳致中總部-鎮港除蟲隊」二階通過，表達恭喜之意，並表示，非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。

對於「鎮港除蟲隊」二階送件，許多人也關心黃捷罷免案收件進度及何時送件？「鳳山清捷隊」總部表示，自9月25日開跑至今，經過計算目前已收超過三萬三千份的連署書，預計於11月20號送審第二階段罷免連署，雖然距離四萬份送件目標，仍然有一段差距，但在剩下的十多天，總部會上緊發條，全力衝刺，希望鳳山的好朋友能支持我們的理念，踴躍站出來連署！

(中時新聞網)