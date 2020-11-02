中油土城加氣站瓦斯外洩 新北市府重罰30萬 19:072020/11/02 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城區大安路上的中油瓦斯加氣站，今下午更換瓦斯液壓器時因開關故障，導致瓦斯洩漏，新北市府重罰30萬元。（新北市經發局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區大安路上的中油瓦斯加氣站，今下午更換瓦斯液壓器時因開關故障，導致瓦斯洩漏，所幸消防人員搶救後無人傷亡；新北市經發局表示，中油公司更換設備施工不慎造成氣體洩漏，嚴重影響公共安全，已違反經營管理規定，根據《石油管理法》裁罰30萬元罰鍰並要求立即改善，限1周內提出檢討報告。 新北市經發局補充，為避免類似情形再次發生，將加強全市5家加氣站安全查核，要求所有加氣站業者落實操作流程，維護本市公共安全。 (中時 ) #瓦斯 #加氣站 #新北市 #中油 #安全 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》雙11開跑 各大電商折扣、回饋大放送 17:392020/11/02 財經 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 新北公布第5波違法雇主名單 燿華電子遭重罰51萬元 12:442020/11/02 財經 五大企業投資逾400億 搶灘新莊副都心 15:012020/11/02 財經 美元高利定存又來了！利率最高飆到7天11％ 15:592020/11/02 財經 林鐵竹崎車站 2021年8月重現風華 04:102020/11/02 地方新聞 財團誆助重建 及人中學引狼入室 恐遭滅校 08:062020/11/02 生活 秀朗橋站延伸公館站 路網評估已送交通部審查 15:282020/11/02 政治 《商情》反應國際行情 中油11月BD再漲 14:322020/11/02 財經 中市府申請中捷綠線「營運前須改善事項」 14:052020/11/02 區域情報-台中 社會熱門新聞 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 殺害馬籍女大生凶嫌前科曝 葉毓蘭：他有病！絕不會處死刑 - 社會 閨蜜出遊同房 旁邊傳棉被上下晃動聲 她驚：老公不是沒來？ - 社會 哪來的時間？殺害女大生梁育誌關臉書 網搜出去年巴哈22字PO文 - 社會 疑課業與工作雙重壓力 南市驚傳成大博士生輕生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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