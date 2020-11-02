新北市土城區大安路上的中油瓦斯加氣站，今下午更換瓦斯液壓器時因開關故障，導致瓦斯洩漏，所幸消防人員搶救後無人傷亡；新北市經發局表示，中油公司更換設備施工不慎造成氣體洩漏，嚴重影響公共安全，已違反經營管理規定，根據《石油管理法》裁罰30萬元罰鍰並要求立即改善，限1周內提出檢討報告。

新北市經發局補充，為避免類似情形再次發生，將加強全市5家加氣站安全查核，要求所有加氣站業者落實操作流程，維護本市公共安全。

(中時 )