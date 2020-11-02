機械產業雖未回升，專事生產機械精密主軸的健椿工業卻拜客戶年底積極備貨、大陸新基礎建設政策帶動3C、風力發電及5G基地台架設設備需求，加上大陸汽車零件加工設備拉貨強勁，今（2）日公布10月營收破1億元，連續三個月創同期新高，回至上櫃初期營收水準。

健椿2日公布10月營收1.01億元，締造8～10月連續三個月單月營收創同期營收新高紀錄，比去年同期大幅成長132.7％；前10月合併營收回升至7.25億元，勝過去年度營收7.08億元，較去年同期成長23.03％。

健椿主管表示，健椿生產機械產業所需的關鍵零組件精密主軸，10月出貨及營收受大陸需求強勁的激勵，不單連續三個月創同期新高，也是美中爆發貿易戰以來，單月最高。主因是客戶年底備貨需求、大陸推動新基礎建設政策，帶動3C產業、風力發電、5G基地台架設等設備需求，加上大陸汽車零件加工設備需求增溫，也是另一個拉貨動力。

(工商 )