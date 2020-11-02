金融奧斯卡「菁業獎」揭曉，今年兆豐可說「滿載而歸」，一口氣在海外發展、消金房貸、風險管理、以及票券抱回4座大獎，分別是最佳海外發展獎特優、最佳消費金融獎優等、最佳風險管理獎優等、以及最佳票券優等。

在海外發展方面，兆豐銀主要是在配合政府新南向政策告捷，包括新南向的平均授信餘額及市佔率均居首位，是獲獎主因，此外，兆豐銀目前在新南向國家布點9國，共19個據點，綿密的程度亦具高度代表性。

而消金獎的得獎是兆豐銀在房貸業務的「智慧鑑價」引領房貸服務進化的成果，相當受到評審的青睞，而最佳風管獎得獎則是兆豐銀所開發的前瞻洗錢防制風險風險管理的「智能化全球風險評估系統」，受到評審的高度肯定。

而兆豐票券在近一年多來市場利率大舉走低之際，另闢獲利新引擎，大舉買進外幣債券，擴大財務操作得宜使兆豐票券獲利大躍進，更拿下全體票券業獲利之冠，也因而為兆豐金抱回了「最佳票券獎」。

兆豐金董事長張兆順掌舵兆豐金歷時4年多，期間領導兆豐銀走過美國紐行風暴之外，也使得兆豐銀浴火重生，反而成為國銀裡跨國洗錢防制的領頭羊，在此同時，張兆順也領導兆豐銀進行業務結構轉型，從企金獨大轉向擴大房貸、財富管理、信用卡等消金業務，來開發出新的獲利動能引擎，而由兆豐銀此次拿下上述獎項，亦可看出張兆順領導兆豐銀改革的成效。

(工商 )