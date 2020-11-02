日月光投控（3711）股價於法說後大舉反彈，挾野村證券升評「買進」，摩根大通、匯豐證券、凱基投顧等多頭力挺，2日大漲5.7％、收66.8元，收復短中期均線，展現奮力向上企圖心。

法人指出，日月光投控股價受到華為影響，近三個月跌幅約兩成，然經營管理階層表示，目前營收缺口填補的速度較預期快、已補足約四分之三，受惠智慧機拉貨動能強勁，營收缺口可望於第一季補齊。同時，打線封裝目前供需缺口高達30～40％，且供不應求的情況將延續至2021年第二季，法人預期，本季開始，ATM的營收與獲利率將可同步受惠打線封裝單位售價上揚。

在華為衝擊明朗後，投資人應著眼於日月光投控的長期價值，包括：一、併購矽品的綜效將逐漸彰顯於成本、研發資源與競爭態勢等方面。二、旗下環旭電子在系統級封裝（SiP）領域享有技術優勢，在重要客戶蘋果持續追求消費性電子產品的高效能表現之下，iPhone、Apple Watch、AirPods Pro等SiP業務動能將維持強勁。三、5G、高效能運算（HPC）等帶動先進封裝與測試業務成長。

(工商 )