華新科前三季獲利逾一股本 達10.23元 19:092020/11/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）董事會通過第三季財報，單季每股盈餘賺進半個股本，達4.9元，創下2018年第四季以來新高紀錄，累計今年前三季每股盈餘10.23元，突破一個股本，獲利優於預期。 (工商 ) #華新科 #季獲利 #一股本 #董事會通過 #第三季財報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》超豐Q3獲利衝新高 前3季每股賺3.38元 10:002020/11/02 財經 《半導體》京元電Q3每股賺0.79元 前3季獲利續登高 08:182020/11/02 財經 《鋼鐵股》允強前3季每股賺1.15元 鎳價有撐穩毛利率 11:252020/11/02 財經 華新科溢價9.29％ 公開收購閎暉股權 18:222020/11/02 財經 《科技》鴻海FII工業富聯 前3季獲利年減13.54％ 08:182020/11/02 財經 《類股》不鏽鋼價續漲 業者營運UP 13:242020/11/02 財經 《通信網路》Q3本業獲利創8年新高 正文一度漲停 10:002020/11/02 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 04:102020/11/02 財經要聞 《紡纖股》信用交易成數調整 冠星-KY突圍衝漲停 10:002020/11/02 財經 《半導體》外資齊聲看讚 日月光投控登近3月高點 11:082020/11/02 財經 財經熱門新聞 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 生技股王爭霸 本周掀牌 - 財經要聞 - 工商時報 美大選倒數！亞股收高氣勢接棒 道瓊期指漲近500點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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