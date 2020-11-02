網路家庭（8044）2日宣布高層人事異動，原任職策略長的曾薰儀卸下職務，新增聘用周磊擔任投資長兼策略長暨副總經理。網家表示，周磊將PChome網路家庭的集團戰略規畫及推動資本市場長期發展布局。

曾薰儀為網家創始元老之一，2017年3月開始擔任網家集團策略長，卸任之後，曾薰儀仍是露天市場總經理，未來也將專注在露天市場業務。

網家近期連續公布高層人事異動，日前才公告新增營運主管一職，聘用前任阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理吳德威，擔任集團電子商務副總經理。吳德威目前在網家將專注於電商營運，聚焦PChome 24h購物3C及非3C全線產品發展，加強3C品牌開發以及產品銷售，同時也持續引進生活日用等快消直營品牌。

而這次新任的投資長兼策略長周磊，於1982年生，擁有多年從事投資與金融產業的經驗，過去曾任卓毅資本董事總經理、巴克萊銀行投資銀行部助理副總裁、摩根士丹利證券研究部分析師等職務，在外商投資銀行及私募基金公司歷練約15年，並曾經手多項大型國際公司整合與策略併購案，金融資歷相當豐富，尤其對於跨國併購交易、企業資源整合等戰略結盟規畫極具擅長。

網家表示，接下來將借重周磊在投資與金融產業的豐富經驗，積極整合集團內部資源，加強與資本市場溝通。網家指出，未來周磊將持續協助PChome網路家庭集團訂定長期投資策略、網路金融發展、國際型策略結盟等相關戰略規畫，以引領台灣網路公司接軌全球資金，強化網路生態系的發展。

(工商 )