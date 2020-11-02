美國大選倒數中，雖歐洲疫情大爆發，但隨著美股10月寫下3月以來最大單月跌幅、亞股周一(2日)大多收紅，歐股早盤也呈上漲趨勢，道瓊期指盤前大漲超過450點，科技股也回神，電動車大廠特斯拉股價盤前大漲超過2%。

隨著美國進入冬令時間，美股將改成在台北時間晚間10點30分開盤。截至台北時間2日晚間6點55分，道瓊期指上漲499點或1.89%、暫報26893點；標普500指數期貨上漲51.87點或1.59%、暫報3316.62點；那斯達克100指數期貨上漲150.25點或1.36%、暫報11196.5點。預料美股步入11月的第一個交易日將有不錯表現。歐股部分，stoxx 600指數強漲逾1%，其中主要股市以德股漲勢最兇、漲幅達1.78%。

至於4大科技巨頭以及微軟等科技股，盤前均上漲，特斯拉盤前股價也大漲超過2%，朝著400美元大關前進。不過，歐洲疫情復燃、利比亞、伊拉克等產油國擴張產油量，導致國際期油早些時間大跌超過4%。

至於即將到來的美國大選投票日，川普與拜登各在某些州的民調領先，預料今年的大選投票率將創下近年來的新高紀錄，專家認為，無論是誰當選，只要心紓困案通過，預料價值股將比成長股更有投資優勢。

(中時新聞網)