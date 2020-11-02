岸際救援組猛澳安檢所以望遠鏡全程觀察釣客狀況，並持續與巡防區保持通聯。（金馬澎分署提供）

岸際救援組猛澳安檢所以望遠鏡全程觀察釣客狀況，並持續與巡防區保持通聯。（金馬澎分署提供）

金馬澎分署馬祖第十一巡防區指揮部今（2日）上午10時許獲報，3名釣客於東莒福正澳犀牛嶼東南面近岸礁岩釣魚，因漲潮受困無法返回岸際，但因海象太差無法靠近救援，最後由空勤總隊派遣直升機實施吊掛救援作業，順利救援成功。

金馬澎分署獲報後立即派遣岸際巡邏組、線上巡邏艇及申請空偵機趕赴現場救援，但因東北季風增強，海象極為惡劣亦無法涉水至島礁救援，經連江縣消防局東莒分隊及岸際救援組猛澳安檢所共同研判，遂以望遠鏡全程觀察釣客狀況，並持續與巡防區保持通聯。

最後由空勤總隊派遣直升機實施吊掛救援作業，將3名釣客成功吊掛至東莒陸軍綜合訓練場後送東莒衛生所醫療，其中2名釣客僅多處輕微擦傷，另1名因浸泡海水致有些許失溫情形，經送醫後均無生命危險。

金馬澎分署表示，馬祖地區已進入冬季東北季風盛行季節，地勢多為險峻礁岩礫石，水下暗潮洶湧，呼籲民眾從事各項近水活動務必要注意安全，做好各項防護工作，倘民眾如發生海上緊急事故，皆可撥打海巡署服務專線「118」，金馬澎分署將立即派員前往處置。

(中時 )