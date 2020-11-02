梨山地區復健中心今天揭牌，市議員朱元宏更盼不只是增設復健中心，而是對於整個原鄉地區醫療資源與設備需進行通盤檢討，才能持續落實原鄉健康平權。

台中市議員朱元宏一直以來不斷爭取原鄉健康平權，從105年開始就向市府建議和平區需要自己的復健中心，透過原住民基本法二十四條，政府應寬列預算改善原鄉醫療設備以及增進醫療資源，同時辦理原住民族健康照顧，建立完善之長期照護。

朱元宏在市議會中表示，他一直以來原鄉地區長照的需求越來越多，失能的復健需求也增加。（市議員朱元宏服務處提供／陳世宗台中傳真）

朱元宏表示，他一直以來原鄉地區長照的需求越來越多，失能的復健需求也增加，時常接到族人提出復健床位的需求，排隊需要數星期或數月，排到期滿後又必須轉院，加上交通不便，來回奔波之下許多族人為了不讓家人為難，往往放棄復健的機會導致延遲復健時機。

朱元宏強調，如今梨山復健中心揭牌只是落實原鄉健康平權的第一步，和平區衛生所設備需更新之外也需增設洗腎中心，那裡必須像和平區的小型醫院把關族人的健康；希望市府持續關注和平區的醫療問題，真正落實原鄉的健康平權，讓台中市和平地區的健康醫療政策成為六都學習的典範。

(中時 )