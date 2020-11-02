新竹市「2020萬聖節大遊行」在10月31日晚間登場，市長林智街也化身電玩角色「瑪利歐」參加活動。但雲林菜農林佳新卻發現，有一群台灣基進的支持者裝扮成前高雄市長韓國瑜的樣子出現在活動中，而他們對韓國瑜的戲謔，也讓林佳新忍不住怒嗆，「玩夠了嗎」？

對於有人在新竹萬聖節活動中消費、霸凌韓國瑜，林佳新今在臉書上表示，「台灣基進的年輕朋友們玩夠了嗎？已經戲謔一年多的時間難道還不能停止？！」好好的新竹萬聖節踩街活動你們還刻意從高雄北上這樣戲謔參與，難怪這些年台灣最美的風景從「人」變成最多的「霸凌人」。

林佳新指出，「軟土深掘」你們很會，但「冤家路窄」，要這樣糟蹋人下次基進的活動被抗議鬧場？！激起社會衝突千萬別「打人喊救人」。

網友們也留言回應，「他們己經不光是意識問題，而是心理和人格嚴重扭曲的病理問題，沒藥醫了」、「當他損貶戲謔他人時，是否也在折損他自己及家人的陰德」、「沒能力諷刺，真正有能力展現智慧」、「這種黨還有人選上立委，是台灣最可悲的事」。

台灣基進的年輕朋友們玩夠了嗎？ 已經戲謔一年多的時間難道還不能停止？！ 好好的新竹萬聖節踩街活動你們還刻意從高雄北上這樣戲謔參與，難怪這些年台灣最美的風景從「人」變成最多的「霸凌人」 「軟土深掘」你們很會但「冤家路窄」，要這樣糟蹋人下次基進的活動被抗議鬧場？！激起社會衝突千萬別「打人喊救人」。 #軟土深 由林佳新發佈於 2020年11月1日 星期日

(中時新聞網)