江啟臣轟徐國勇「一年未開治安會報」 侯：新北一個月開2次 19:172020/11/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜2日於淡水視察時表示，新北市不管防疫再忙，一個月固定開治安、警政兩次會報，以強化新北治安。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南長榮大學馬國女大生遭無情殺害，內政部長徐國勇2日被國民黨立委江啟臣怒轟治安會報已經一年沒有開，簡直「上樑不正下樑歪」；新北市長侯友宜2日於淡水視察時表示，新北市不管防疫再忙，一個月固定開治安、警政兩次會報，以強化新北治安。 【政新鮮】女大生遇害基層員警扛責？王世堅譙：蘇獨斷獨行 訂閱影音： 中時新聞網 侯友宜表示，治安會報應該是行政院非常重視的一個會報，他這10年來，從副市長到市長，尤其當市長時不管防疫期間再忙，一個月還是開兩次會報，一個是治安會報、一個是警政工作會報來強化新北的警政，以及預防性治安。 (中時 ) #會報 #治安 #新北 #治安會報 #警政 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 駁綠委「瘦肉精的恐懼來自炒作」 江啟臣：恐懼來自盲目護航 19:592020/11/02 政治 食安、治安會報因疫情未開 政院盤整：有必要就召開 14:002020/11/02 政治 國民黨萊豬問卷 江啟臣：97％民眾反對進口萊豬 21:162020/11/01 政治 治安會報一年沒開 羅智強嗆蘇貞昌黃偉哲：台南迎來治安黑暗期 18:322020/11/02 政治 林飛帆酸江啟臣同志遊行不敢來 臉書遭嗆：南鐵強拆你也不敢來 12:592020/11/02 政治 馬籍女大生遇害 徐國勇坦承：警方處理確實有疑義 10:392020/11/02 社會 新北公布第5波違法雇主名單 燿華電子遭重罰51萬元 12:442020/11/02 財經 F-5E失事怪馬英九 陸媒：民進黨又甩鍋 09:482020/11/02 政治 馬籍女大生命案台南高階警官被拔 陳子敬︰連坐是封建時代作法 18:442020/11/02 社會 台南市議會替遇害馬國女大生默哀1分鐘 藍營要求蘇貞昌下台 18:492020/11/02 政治 政治熱門新聞 馬國女大生遭擄殺 網友回憶韓國瑜政策嘆一句 - 政治 韓粉大喜！「罷免黃捷」二階連署數量曝 這天將送件 - 政治 川普賓州造勢空拍圖曝光 網驚呆：韓國瑜去美國了？！ - 政治 網批民進黨在台南長年執政傲慢 怒轟這句「韓氏名言」 - 政治 不忍韓國瑜又遭霸凌 林佳新怒嗆台灣基進：玩夠了嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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