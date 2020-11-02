台南長榮大學馬國女大生遭無情殺害，內政部長徐國勇2日被國民黨立委江啟臣怒轟治安會報已經一年沒有開，簡直「上樑不正下樑歪」；新北市長侯友宜2日於淡水視察時表示，新北市不管防疫再忙，一個月固定開治安、警政兩次會報，以強化新北治安。

【政新鮮】女大生遇害基層員警扛責？王世堅譙：蘇獨斷獨行

侯友宜表示，治安會報應該是行政院非常重視的一個會報，他這10年來，從副市長到市長，尤其當市長時不管防疫期間再忙，一個月還是開兩次會報，一個是治安會報、一個是警政工作會報來強化新北的警政，以及預防性治安。

(中時 )