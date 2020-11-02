去年造成轟動的「懸日」景觀，即將重現，根據中央氣象局預報，南投市民族路在11月7、8、9日傍晚，都會出現懸日；南投市長宋懷琳保追日民眾全，將於7日下午4點半到5點半封街，讓民眾和攝影愛好者，安心觀賞懸日奇景。

中央氣象局公布南投市欣賞懸日最佳時機，分別是7日下午4點43分到5點3分、8日下午4點45分到5點5分、9日下午4點48分到5點8分；追日最佳點在民族路往西，也就是朝八卦山的方向，可以看到落日孤懸在街道中的奇景。

知名畫家林清鏡，將懸日奇景繪入畫作。（廖志晃攝）

宋懷琳表示，去年首度封街追懸日，獲得大批民眾熱烈響應，雖然造成周邊商家和交通不便，但人潮湧入就是商機，也讓拍照的民眾沒有後顧之憂，得以欣賞與平日迥異的落日餘暉。

因此，今年在7日下午再度封街1小時，封街的範圍則是民族路東西兩端的南陽路口、大同街口，屆時，南投警方將在路執行交通疏導勤務，請民眾依循交通指揮；8日及9日沒有封街，請觀賞懸日的民眾及攝影愛好者，務必注意安全，並且維持交通順暢。

宋懷琳表示，雖然夕陽近黃昏，但懸日直射仍有可能造成眼睛傷害，因此，請民眾戴上太陽眼鏡或護眼工具，以免視力受損；歡迎大家到南投追日，同時品嘗在地美食意麵、青山茶。

(中時 )