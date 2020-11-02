名間鄉青農謝瑞裕博士，致力研發「薑黃」健康養生食品，並且自創品牌；還在檳榔樹栽培石斛等藥材，提升林間經濟，並且通過有機認證；謝瑞裕繼2017年獲選農漁類十大傑出青年後，2020年更榮獲全國十大神農獎！

農委會台中區農業改良場副場長洪梅珠、縣府農業處副處長林美珠、名間鄉農會總幹事蔡素秋及推廣部主任陳月勤、前神農獎得主陳錦昌等人，都肯定謝瑞裕是「南投農業之光」。

謝瑞裕出身名間鄉松柏嶺的茶葉世家，在國立中興大學攻讀博士時，就實際種植薑黃，將學術理論與實務結合；他的博士論文《台灣中藥有機和GAP模式之研究：以薑黃、柴胡及紫蘇屬植物為例》，是台灣第一本相關的博士論文。

謝瑞裕選育出優質紅薑黃品系，總薑黃素比一般薑黃高8到14.5倍，更建立有機栽培SOP流程，繼而創立「博士紅薑黃」品牌，成立「豐滿生技精緻農場」專業生產薑黃，產品通過ISO22000與HACCP驗證。

謝瑞裕首創石斛立體生態栽培模，讓石斛附生於檳榔枝幹，增加林下空間應用，石斛產量也提高數倍，更精煉萃取技術，所產石斛酚高於一般石斛40到80倍，並通過有機驗證。

謝瑞裕研發的薑黃產品，已經行銷世界各地，他推動有機農業與中藥材種植技術，從事環境友善農業，以振興農村為首要目標，期許讓世界看見台灣的農業。

(中時 )