「美麗島電子報」日前公布最新民調顯示，2024可能人選的民眾信任指數，新北市長侯友宜拿下71.9點最高，對此朱立倫表示，越高越好，希望國民黨有更優秀、更多、更好、更高的民調支持；侯友宜2日下午於淡水回應，民調都是參考用，「我還要加把勁」。

侯友宜表示，謝謝任何人的鼓勵，他在市政上還有很多地方並沒有做得大家都很滿意，我還有努力的空間，所以我還要加把勁，民調都是參考用，市政工作我還要再加把勁把它做得更好，這才是我的責任，所以不管如何謝謝大家。

(中時 )