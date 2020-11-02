朱立倫誇侯友宜民調越高越好 侯：我還要加把勁 19:232020/11/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫誇侯友宜民調越高越好，侯：我還要加把勁。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「美麗島電子報」日前公布最新民調顯示，2024可能人選的民眾信任指數，新北市長侯友宜拿下71.9點最高，對此朱立倫表示，越高越好，希望國民黨有更優秀、更多、更好、更高的民調支持；侯友宜2日下午於淡水回應，民調都是參考用，「我還要加把勁」。 侯友宜表示，謝謝任何人的鼓勵，他在市政上還有很多地方並沒有做得大家都很滿意，我還有努力的空間，所以我還要加把勁，民調都是參考用，市政工作我還要再加把勁把它做得更好，這才是我的責任，所以不管如何謝謝大家。 (中時 ) #民調 #侯友宜 #市政 #朱立倫 #地方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜2024民調領先藍綠群雄 朱立倫：越高越好 12:382020/11/02 政治 馬國女大生遇害 朱立倫轟民進黨：不要每天搞政治 12:312020/11/02 政治 兩岸緊張赴陸接機血友病少年 張莞爾：以媽媽心情把孩子接回 12:132020/11/01 生活 朱熹890周年誕辰 明志書院好鬧熱 04:102020/11/01 地方新聞 治安會報一年沒開 羅智強嗆蘇貞昌黃偉哲：台南迎來治安黑暗期 18:322020/11/02 政治 友嘉總裁朱志洋： 業師一對一解惑 培育經營高度 推薦女兒參加二代大學 04:102020/11/01 產業特刊 吳宗憲喊有損台灣好丟臉 04:102020/11/02 娛樂新聞 萊豬將來台 朱立倫：應以全民健康為全部考量 12:442020/11/02 政治 川普落選恐不利台灣？民進黨駐美辦主任：相信拜登也友台 09:022020/11/02 政治 百對英雄結婚 侯友宜送金鏟子 04:102020/11/02 地方新聞 政治熱門新聞 馬國女大生遭擄殺 網友回憶韓國瑜政策嘆一句 - 政治 川普賓州造勢空拍圖曝光 網驚呆：韓國瑜去美國了？！ - 政治 連續命中16屆總統大選！美國「超級章魚里」最終民調出爐 - 政治 美軍機載「重量級人物」 飛越大陸領空直奔日本 ？ - 政治 大陸最終會處罰民進黨 他揭「教訓時間點」：年輕人會看清楚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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