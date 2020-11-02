南投家扶中心青少年探索升學及職涯，赴國立虎尾科技大學參加科技體驗營，在電子工程系及生物科技系，進行寓教於樂的體驗，藉此探索自己的興趣與學習方向，在未來的升學及就業路上，也有更多元及明確的選擇。

虎尾科技大學高教深耕計畫，目標是培育經濟、文化不利學生，目前計畫進行至第3年，已邀請多處偏鄉學校及社福單位學童到校參訪，提供青少年們更多認識高等教育的機會，激發他們學習的動力，而且，在求學路上給予輔導獎助，讓孩子們不必擔心經濟狀況，安心升學。

虎科大電子工程系吳添全老師，介紹電學基礎，並透過系上學生帶領青少年，逐步手作零組件、輪軸與馬達組裝，完成線控小恐龍製作。

生物科技系石麗仙老師，介紹生物科技如何運用在農藥、環境及醫藥領域等，並讓青少年製作香包，將中藥草使用於生活中；兩項體驗透過淺顯易懂的方式，拉近科技與生活的關係，透過實作激發興趣。

參與體驗的青少年說，雖然對很多領域感興趣，卻沒有機會去認識及體驗，經過科技體驗營的啟迪，學到不同於以往的知識，了解科技與生活息息相關，也知道自己的未來，還有很多的方向可以選擇及思考。

(中時 )