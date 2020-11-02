新北市新店警分局10月 31日與臺北區監理所共同在坪林北宜公路執行聯合稽查，開罰變更車體設備6件、越級駕駛3件及無照駕駛3件，其中一名還為未成年，聽聞要扣車，頓時不知所措，哀求員警可不可以給個機會。

新店警分局指出，北宜公路每到周末假日，總是吸引不少重機、超跑慕名而來，也因為該路段多為連續彎道，常有駕駛人因路況不熟，未能保持車距、速限，進而釀成交通事故。

新北市新店警分局10月 31日與臺北區監理所共同在坪林北宜公路執行聯合稽查。（新店警分局提供）

新北市新店警分局10月 31日與臺北區監理所共同在坪林北宜公路執行聯合稽查。（新店警分局提供）

新北市新店警分局10月 31日與臺北區監理所共同在坪林北宜公路執行聯合稽查。（新店警分局提供）

為防制交通事故及遏止北宜公路危險駕駛等違規行為，每周六、日在編排勤務於多處重要彎道，取締危險駕駛、超速等違規行為；未成年無照駕駛不僅要罰新台幣6000元，而且駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

新店警分局長余昭俊表示，近來的交通事故，發現有少數駕駛人係無照或越級駕駛且年齡層有下降趨勢，本分局會針對此部分加強執法，馬路非賽道，山區路幅狹窄，於彎道高速壓車或是超車，是極危險行為，易反應不及或是失控進而發生事故，唯一的安全法門就是保持速限及安全車距行駛。

(中時 )