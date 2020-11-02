新北市33歲王姓男子向28歲呂姓男子買車，相約9月24日在三峽區三樹路一處宮廟前看車，但2人疑因價錢喬不攏，發生口角，王男突拿出手槍恐嚇，呂男被嚇得逃到宮廟報警，警方循線埋伏4日追查到王男住處，並攻堅逮捕王，在住處搜出槍枝和子彈，事後依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇等罪嫌將他移送偵辦。

三峽派出所指出，王男在臉書佯裝女性身份向呂男買車，並帶著友人一起看車，過程中因價格、車況與呂男發生口角，他亮出黑色玩具槍恐嚇，呂男嚇得跑去附近宮廟報警，他見狀騎車逃逸，警方循線追查、連續埋伏4天，終於發現王男住處，並在上月31日攻堅逮人，警方在王男住處搜出制式左輪手槍1支、黑色玩具槍1支、左輪手槍子彈2顆、彈殼1顆及90手槍子彈12顆、彈殼4顆，

警方表示，王男先前已被士林地院依強盜罪通緝，犯案後四處躲藏、變裝，躲避搜索相當狡猾，雖然呂男因未受損傷，不予追究，但王男仍被依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇罪嫌移送偵辦。

(中時 )