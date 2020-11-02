若水國際專為身心障礙者開辦的第四屆建築資訊模型（BIM）工程師養成班於2日正式結訓。本屆職訓參訓9人，結訓錄取4人，結訓就業率達45%，結訓成果亮眼。

在職訓班裡，要能完成四個月的BIM職訓，不但需要學員全心投入參與，更需要培訓單位對身心障礙者的全力支持跟完備的課程設計。學員們一起努力學習、互助成長，學員小麥說：「雙腳在歷經3年多的復健，讓我現在可以自己從桃園坐車到台北參加職訓，也因為有職訓讓我晚上10點睡覺、早上6點起床，作息變的很穩定，就像在上班一樣！」；學員小華也說：「我們一起來整理職訓筆記吧！」大家就會拿起不同顏色的筆，將PM教學過的機電五大系統重點，默寫在大白板上，在這裡我不是一個人奮鬥，而是可以跟著大家一起學習。

臺北市政府勞動局局長陳信瑜對若水持續以身障就業型社會企業推動身障新職類開發及雇用，表示肯定與支持。若水以科技力量解決身障者就業問題的社會企業，是各界可引薦之身障訓用之樣態。若水結合營建產業發展的新趨勢，成立BIM（建築資訊模型）整合服務團隊，延攬具實務經驗的專業人才，並首開企業先例，以聘用為前提，為身心障礙者開辦免費的BIM（建築資訊模型）養成課程。透過扎實的「教育訓練」、「員工支持系統」、「工作流程的創新」以及「資訊科技的運用」四大策略，讓身心障礙者有機會透過工作重返社會，成為企業的人力資產。

除了BIM技術服務外，若水持續透過商業和科技的力量將身障者帶入全新的就業市場。2019年更正式成立AI數據服務事業部，挖掘和培訓更多的身障者，成為AI數據標註師。期盼以「Tech for Good」的理念帶動台灣更多的企業加入，一起攜手共創商業和公益的價值。臺北市政府勞動局局長陳信瑜表示，社會企業是以企業手段、商業創新模式來解決社會問題的一種企業型態，在六都之中，臺北市最早開始推動身心障礙就業型社會企業，目前委託辦理的社會企業共有9家。透過與社會企業的合作，共同思考如何創造更多工作機會給身心障礙者。社會企業打破一般的企業經營法則，將工作流程重新設計、開發出許多新的工作職缺，以便能僱用更多身心障礙者。

身心障礙者就業不僅只有一般大眾刻板印象的按摩、加油、洗車、服務業等，科技產業也可以是身障者就業選項之一。期盼更多不同產業的企業們也能投入社會企業，或和社會企業合作，運用更多創新的手法，共同扭轉社會對身心障礙者的刻板化印象，創造更多身心障礙者的就業機會。

(工商 )