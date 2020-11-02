長榮女大生擄殺案轟動全台，11月1日台南歸仁分局長被處分拔官以示負責，然而有員警怒嗆行政院長蘇貞昌一直強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」， 現在卻因為高層震怒，要最基層的警方扛責，台北市議員王世堅接受《中時新聞網》訪問時也怒譙蘇貞昌獨斷獨行，當初跨過國家機制單獨拔擢這位對台南沒什麼了解的局長，如今果不其然在任內出現紕漏，現在應該馬上進行深刻的檢討，謙卑的跟社會道歉。

【政新鮮】女大生遇害基層員警扛責？王世堅譙：蘇獨斷獨行

王世堅表示，蘇貞昌身為最高首長，不能跨過內政部直接插手專業的警察事務，應該要和地方縣市首長磋商，推動地方治安需要由了解這個地方的人才能勝任，尤其關乎學生的安全，是不能有任何的差池的。蘇貞昌把手直接伸入警界不但違反體制，也會導致警察士氣嚴重下滑。

警政署2日為了加強校園安全維護工作，召開全國警察機關首長視訊會議。（警政署提供）

王世堅也怒轟，要首長們要出來負責，在這麼進步的台南市，學校附近的道路居然如此漆黑，甚至毫無任何的監控系統和警報器，台南市政府既然沒有完善設施，就應該承認錯誤，面對社會面對人民永遠要謙卑，也應該藉由這一次血淋淋的傷痛教訓好好檢討，才能對社會和被害家屬交代。

(攝影、剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)