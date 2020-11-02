「我很愛國美館！」新任國美館館長梁永斐今天在交接典禮感性表態，並請出席的各界力挺國美館，獲得全場熱烈的掌聲。監交儀式的文化部長李永得則力讚，梁永斐是最適任人選，有美學素養，行政經驗豐富、溝通能力很好，並可建立寬闊的藝術界平台，與國際接軌。

前國立台灣美術館館長林志明爆發「館長夫人干政」爭議後，因借調期滿卸任，由副館長梁晋誌代理館長，新任國美館館長由前國父紀念館館長梁永斐接任，2日下午舉辦交接儀式，並由文化部長李永得監交，交接儀式有立法院副院長蔡其昌等人到場見證。

國美館新任館長由前國父紀念館館長梁永斐接任，國美館舉行交接儀式，現場政界及藝術界人士雲集。（陳淑芬攝）

「我很愛國美館！」、「真的很愛！」新任館長梁永斐上台致詞時，率直感性地表達，並活力十足地詢問出席各界來賓「你們愛不愛？」，在場人士熱情地回應「愛！」。他炒熱現場後，又點名出席的重要藝術界、藝術團體及政界人士等要全力相挺國美館，又獲熱烈掌聲及笑聲。

梁永斐表示，未來將帶領國美館朝著「三好、五共、七大目標」的策略前進，他說，期盼打造「好心情、好工作、好團隊」的「三好」優質組織團隊文化，希望同仁把國美館以前的事忘掉，他會讓同仁心安及安心的工作；「共願、共信、共力、共勉、共好」的「五共」及以「3感1力」的歷史感、價值感、國際感及創造力為主，包括「診斷把脈解決問題」檢視規章設施等各作業流程、成立「諮詢委員會」傾聽各界的聲音、「軟硬兼進」等七大目標。

「員工是我的第二生命！」梁永斐表示，國美館員工們都很愛國美館，必須傾聽他們的聲音，讓他們看到工作的價值，他未來將會舉辦行政員工及委外單位等相關深度座談會，建立深度的共識，帶著大家往前走。

梁永斐說，國美館的建設工作還有硬體工程，希望盡快完成國美館2個工程及攝影中心博物館，讓攝影界能滿足、兒童教育中心能盡快推廣兒童教育。此外，景觀工程完成後，會注入相關音樂，以結合異業展現新的多元藝術。

梁永斐服務公職30餘年，曾任國父紀念館館長、文化部藝術發展司司長、文化部參事、國立中正紀念堂管理處副處長等職，亦曾服務於台北市政府教育局、台北市立兒童育樂中心、台北市體育處等單位，公務之餘投入書法藝術創作。

(中時 )