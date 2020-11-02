歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素。投信法人分析，不管美國新任總統是誰，預期僅影響極短天期波動，選後政治因素波動性降低，可望使市場重新聚焦於企業營運表現，台股後市看俏。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，年底聖誕消費旺季將至，歐美經濟成長動能轉強，可望進一步推升國際股市行情，2021年產業趨勢佳族群將為盤面主要觀察焦點，iPhone 12換機潮將帶動台灣科技股第四季旺季超旺，明年第一季可望淡季不淡。半導體高階封裝、AI、HPC等族群亦可持續關注。

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