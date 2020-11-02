美大選後政治因素影響變小 台股後市看俏 19:432020/11/02 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美疫情升溫、美國總統大選，為目前主要的不確定因素。投信法人分析，不管美國新任總統是誰，預期僅影響極短天期波動，選後政治因素波動性降低，可望使市場重新聚焦於企業營運表現，台股後市看俏。 日盛上選基金經理人張亞瑋表示，年底聖誕消費旺季將至，歐美經濟成長動能轉強，可望進一步推升國際股市行情，2021年產業趨勢佳族群將為盤面主要觀察焦點，iPhone 12換機潮將帶動台灣科技股第四季旺季超旺，明年第一季可望淡季不淡。半導體高階封裝、AI、HPC等族群亦可持續關注。 (工商 ) #政治因素 #台股 #後市看俏 #族群 #美大選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國大選前投資氣氛觀望 台股早盤小漲 09:202020/11/02 財經 投資級債供不應求 後市看漲 04:102020/11/02 投資理財 面對美股重挫 台股期現貨不同調 10:152020/11/02 財經 豁出去了 佛奇美大選前公開大爆發批川普 00:012020/11/02 國際 國家隊拉傳金 台積擺尾 台股登高12,591 14:202020/11/02 財經 《盤後解析》台積神擺尾 台股驚喜收紅 14:322020/11/02 財經 美國大選各套劇本 1結局台股至少被殺到年底起不來 12:242020/11/02 財經 專家：台股11月先下後上 半年線到萬三間震盪 04:102020/11/02 證券．權證 怕民眾失控攻進去 白宮架圍欄全面封鎖 數百國民兵待命 14:572020/11/02 國際 《金融》上周外資大吐新興亞股32億美元 台灣、南韓最傷 16:142020/11/02 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 大選後美股會崩？專家爆散戶砍光 恐犯下大錯 - 財經 泡沫破滅！4大科技巨頭淪戰犯 專家揭美股選後驚人走勢 - 財經 華為最艱難時刻 任正非曝要找這種「兵力」才能打贏 - 財經 網安疑雲？ 陸海底光纜占全球1／4 恐成美中角力新戰場 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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