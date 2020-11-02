台灣電力公司南投營業處，為提升投縣民用電品質，新成立「施工班」團隊，廣納24名年輕人力從事各項配電工程，目標升級營業處施工質量。特選於2日舉辦「施工班揭牌暨祈福典禮」，包括台電南投營業處長李宣昌、投縣府工務處副處長李坤煌等人皆出席。

李宣昌表示，南投縣幅員遼闊，供電線路長且山區產業道路狹窄崎嶇陡峭，往往因地震、颱風等天災因素，造成配電工程頗為艱難，需要較高的專業技術，才能達成穩定供電任務；特別成立施工班，不僅有效解決承攬商配電外線人才短缺的問題，更可透過資深同仁將專業技能傳承給新進同仁，持續經驗分享。

施工班女力鍾薏穎表示，台電配電技術人員，訓練過程相當辛苦，每天都在太陽下揮汗工作，但能有穩定的收日，他認為相當值得（黃立杰攝）

「施工班」配電技術人員工作具有危險性，因此台電強調「工安第一」，在確保自身安全的情況下，付出專業保障民眾的用電穩定（台電提供／黃立杰南投傳真）

李坤煌則表示，投縣府工程規劃和台電關係密切，如前瞻計畫、重要道路的管線裝設等，都需要台電的技術，對施工班的技術深具信心。此外縣府積極推動綠能政策，適逢施工班投入專業人力，將有助於未來加速推動再生能源計畫，比如太陽光發電系統的建置。

施工班女力鍾薏穎，原本在中小學擔任音樂代課老師，受到在台電工作的丈夫鼓勵後，毅然報考台電配電技術人員，鍾薏穎說錄取後的訓練過程相當辛苦，但能有穩定工作且不用再繼續流浪擔任代課老師，再多的辛苦都值得；他感謝前輩傾囊相授，未來他會盡力搶災，表現職訓成果。

(中時 )