嘉義縣政府與阿里山國家風景區管理處攜手重建觀音瀑布，於明年重新開放，近期結合觀音瀑布鄰近地區，於11月7日到12月10日辦理周末特色小旅行，民眾僅需300元即可探訪在地古街、紙寮，還有手作體驗與特色伴手禮可享，活動期間參與任一梯次小旅行，或入住166縣道周邊合法旅宿，再抽iPhone11、任天堂Nintendo Switch等總價值15萬元好禮。

觀音瀑布為嘉義早期熱門景點，因88風災道路坍崩而封閉多年，重建工程將於明年完工。嘉義縣長翁章梁表示，縣府正加緊腳步建設預計明年夏季觀音瀑布將重新開放，並結合與觀音瀑布鄰近的金獅村、文峰村，辦理獨具深度與在地特色小旅行。

「觀音瀑布特色小旅行」，帶領遊客體驗金獅村傳統製紙工藝。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣竹崎鄉文峰村充滿歷史痕跡的龍眼烘焙社。（嘉義縣政府提供）

觀音瀑布水流如飛瀑一般從高山頂峰直瀉而下，因瀑布形似觀音而得。（柯發壽攝）

縣府表示，每人只需300元，即可探訪金獅村50年歷史舊紙寮，體驗傳統製紙工藝和品嘗由在地醇厚茶湯；或是選擇在文峰村遊覽被喻為台灣平地最後的檜木老街水道頭老街與充滿歷史痕跡的龍眼烘焙社，並體驗手編檳榔葉草蜢；更可搭配周邊出水坑步道、獨立山步道和凌雲巖等景點。

文觀局長許有仁表示，嘉義縣近年以「大心」為主軸，規畫地方觀光活動，從7至9月「親子共學之旅」、10月「嘉遊好步道」再到11、12月「觀音瀑布特色小旅行」，結合地方特色與各族群所需，帶來最貼心的觀光行程，大家把握這個秋季，到嘉義縣來趟深度旅行，感受嘉義縣的特色。

民眾若想了解更多旅遊資訊，可至臉書搜尋「竹崎觀音現 中埔生態嘉」，或撥打活動服務專線 (07)702-0408＃11 陳小姐。

(中時 )