LINE TV與酷斯本媒體聯合製作推出的優質自製劇《黑喵知情》，是以「寵物溝通師」為背景，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係的療癒系戲劇，民視1日播出大結局，收視亮眼。其中簡嫚書與飾演父親的陳以文上演衝突戲，劇中她被告知憂鬱症母親自殺後，記憶嚴重錯亂、有創傷後壓力症候群，簡嫚書在這場戲演技爆發，哭喊「我不可能記錯」、「陪在媽媽身邊的一直都是我，不是你」；施名帥飾演的羅鈞也向立委老闆請辭回鄉，對著已經變成植物人的父親道歉，哽咽道：「爸，對不起，我回來了。」惹哭一票觀眾。

劇中簡嫚書飾演的獸醫醫院院長「葉宜甜」，無法原諒父親外遇，導致罹患憂鬱症的母親跳樓自殺，曾大罵父親：「如果那天你在這裡，事情就不會變成這樣！」因母親之死大受打擊，須長期接受團體心理治療。父親張本善為此想開發新藥治療女兒的病情，與非法養殖場聯手，捲入財團勾結醜聞，他最後決定告訴女兒真相：「妳的記憶是混亂的，也沒辦法好好坐下來吃一頓飯，醫生說你是創傷後壓力症候群，妳把我從那天的記憶中消去，把我擋在生活之外。」並拿出當晚的三人合照，告訴女兒他當天其實在場，希望女兒能放下傷痛，她情緒崩潰哭喊：「這是玩笑話吧？我一直在想媽跳下去的那一刻，她怎麼一聲再見都沒說就離開，就這樣拋下我了。」張本善心痛回：「所以爸爸留下來，讓我來承擔。」父女倆最終和解，親情戲令人動容。

談及這場戲，簡嫚書透露，與陳以文的對戲很順暢，沒有阻礙，哭戲來自於情緒自然地流露，「不同鏡位加起來可能拍3次左右」。

《黑喵知情》施名帥飾演的羅鈞接手寵物溝通師「黑喵知情」的工作。（LINE TV提供）

施名帥飾演的立委助理「羅鈞」，決定向老闆沈清楷請辭，回到了老家，與母親久違地吃飯，最後走進父親的房間，父親仍是植物人的狀態，他想起先前問資深寵物溝通師Maggie（高慧君飾），寵物溝通能不能用在人身上？Maggie答，由於人自我的防衛機制太強，無法進行類似的溝通，植物人更是「不好說」。羅鈞最後走進自己的溝通空間，對著空蕩蕩的搖椅，述說對父親的悔恨，「其實我很後悔，沒有一直陪在你們身邊，我不應該生氣罵你神棍，就算你是神棍又怎麼樣，你也是在幫助別人」。他聲淚俱下，不斷重複：「爸，對不起，我回來了。」場面相當感人，惹哭不少觀眾，故事結尾他開始接手寵物溝通師「黑喵知情」的工作，還被簡嫚書飾演的葉宜甜揶揄：「是要當山寨版的黑喵知情嗎？」他後來進駐「宜甜動物醫院」，當起寵物溝通顧問，笑說要把「宜甜動物醫院」，改成「田（甜）羅（螺）動物醫院」，一番玩笑話，沖淡原本悲傷的氛圍，畫下完美句點。

(中時 )