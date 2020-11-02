針對民進黨反對《學校衛生法》修法納入校園禁用瘦肉精，國民黨主席江啟臣今天在臉書發文，反駁綠委指「對於瘦肉精的恐懼是被炒作出來」，指人民的恐懼來自「民進黨盲目護航的態度」。他也批判民進黨並提醒民眾﹕「政府用嘴巴顧食安，綠委用行動擋食安，你安心嗎？」

江啟臣說，今天審議《學校衛生法》要把校園禁用瘦肉精入法，很遺憾民進黨的立委竟然能說出「對於瘦肉精的恐懼是被炒作出來」。他必須告訴民進黨，人民的恐懼不是來自於炒作，而是來自民進黨對於校園禁用瘦肉精「盲目護航的態度」才是人民恐懼的原因。

他說，已經有許多學界、醫界的專家都指出萊克多巴胺對於孩子是有更嚴重的健康風險，到目前為止民進黨政府拿不出對於幼童的健康風險評估。上週，民進黨立委林淑芬提案校園禁用瘦肉精，作為國會最大黨的立委，因為同黨立委不願意連署，最後連署人數不足，提案胎死腹中，民進黨眼裡容不下任何不同的意見，甚至是同黨立委的不同意見也蓄意打壓。

江啟臣強調，民進黨對校園禁用瘦肉精「盲目護航的態度」才是人民恐懼的原因。面對人民的質疑，反過來懷疑人民的恐懼來自於炒作，缺乏同理心，距離民心如此遙遠，民進黨政府應該給全民一個安全無虞的環境。

(中時 )