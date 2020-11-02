荷蘭史班克尼瑟市(Spijkenisse)發生一起捷運出軌的事故，這段捷運列車可能煞車故障，衝出末端軌道，結果軌道之外是個巨大的鯨魚雕塑，車廂就剛好卡在鯨魚的大尾巴上，形成奇特的景象。

Wow!



In the Netherlands, a train has run through the buffers in Spijkenisse, onto an artwork called Whale Tails.



The train driver was taken to hospital for a check-up. pic.twitter.com/orjAvABRAx — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) November 2, 2020

事故發生在周一上午12:30左右，連結鹿特丹市與班克尼瑟市的捷運，在終點站發生事故，列車衝過終點站後方的緩衝軌道，由於高架段離地面有10公尺的落差，要是直接墜下，列車司機可能就命喪當場了，然而戲劇化的是，在捷運外有著2個巨大的鯨魚尾部雕塑，剛好就接住了這段失控列車，也保住了司機一命。

Metro schiet door stootblok en bungelt meters boven de grond - Metrostation De Akkers Spijkenisse

因為是捷運的末站，因此除了司機以外沒有其他乘克，司機僅受驚嚇而沒有受傷，他是自行離開車廂的。鹿特丹運輸公司RET發言人說，為預防起見，公司將司機送往醫院檢查。

救了司機一命的鯨魚雕塑，是荷蘭建築師與視覺藝術家馬騰‧史特瑞斯(Maarten Struijs)的作品，它們是兩條巨大的鯨魚尾巴，如同潛入海中的模樣。

RET的發言人表示，目前還在調查列車故障的原因，另外也提醒民眾，列車在還沒移除前都是危險的，它很可能鬆動滑落，希望大家不要圍觀。

由於事故發生在末站，因此RET表示，應該不會對通勤造成大多影響。

(中時新聞網)