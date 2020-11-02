因應《國家語言發展法》規定要將國家語言在國民教育階段納為部定課程，教育部召開課審會調整108課綱，不過課審會國中分組有4位委員不滿國中三年每周一節挪去教本土語言，將影響到英語等語言的教學，因此辭去課審委員職務，導致課審會運作大受影響。

教育部表示，10月25日召開之課審會審議大會109年度第5次會議，針對國民中學之課程架構部分進行討論，會中有4位委員中途離席、隨後遞出請辭書；由於4位委員請辭，故往後數次會議，將持續進行意見交流，但暫不作成決議。在今年11月24日以後，課審會將重新組成，將盡速接續完成課綱修訂草案之審議。

因應《國家語言發展法》規定，自111學年度起，應於國民基本教育各階段，將國家語言列為部定課程。目前本土語言在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，本土語言除了原先的閩南語、客語及原住民語外，手語及閩東語（馬祖及桃園人使用）也納入。

教育部召開課審大會討論調整108課綱，國家教育研究院規畫7至9年級每周1節本土語部定課程，國中分組決議後提出「不通過」意見，並自行提出「將本土語文／台灣手語，7年級納入部定課程，8、9年級納入彈性學習課程。7年級部定課程本土語文／台灣手語一學年規畫每周1節」的案子，但未獲支持。

國中分組的提案未獲支持，因此有4位委員因此辭職，導致課審大會代表性不足，暫時無法運作。一位辭職的課審委員表示，政府說要推動雙語國家政策，但這次調整108課綱，國中9年級每周要上1節本土語，可能排擠到英語課，她無法接受。

教育部說，尊重課審會之民主運作機制，課審會11月24日重新組成後，將持續依法進行課綱審議程序。

(中時 )