台南長榮大學鍾姓大馬女學生遭勒殺，痛下毒手的梁姓男子已被逮捕，嫌犯一開始否認犯案，但最後卻坦承自己載屍跨夜近19小時。法醫高大成接受《中時新聞網》專訪表示：「兇嫌一定在說謊」。

女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言

對於兇嫌說詞，法醫指出，這是不可能的事，因為以科學角度來說，第一就是測屍體溫度，若死亡時間19小時，那屍體一定是降到常溫，因1小時降1度到1度半，若降到28度，就代表死亡時間9小時以上，第二就是看屍斑，若按下後發現都沒有褪色，就表示已經死了15小時以上，第三則是看屍體僵硬程度，若發現手指都變硬，就可判斷死亡時間18小時以上，從這三點綜合起來看，高大成表示，兇嫌一定有陰謀。

長榮女大生在學校旁台鐵便道遇害，有學生爆料該路段一到晚上就超黑。(圖／資料照、曹婷婷攝)

而通常性侵犯都會選在偏僻無燈光的地方犯案，高大成說，有了第一次犯案，若是又沒碰到受害者報警，這時嫌犯的心態就會認為，這個地點可犯案，因為就算做了也不會被人發現，法醫坦言「台灣燈光暗的地方多的是，如果這種人都選在這種地方，哪有辦法全台灣都很亮，所以不要去苛責燈光暗的地方，而是這些歹徒不好」。

高大成指出，性侵犯出獄後再犯機率高達九成，對此他坦言，這次事件，若第一次受害者報警後，警方能好好處理，就能避免憾事發生，相反的，警方若沒好好處理，才會讓嫌犯存有僥倖心態。法醫表示，所以往後碰到一定要重新檢討。

（剪輯/陳威成）

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(中時新聞網)