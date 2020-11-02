彰化市舊光復郵局拆除改建工程，開工在即，但施工單位圍起的圍籬突出於路口，彰化市長林世賢不滿危及行人安全，公開呼籲承包商改善。（謝瓊雲攝）

彰化市長林世賢(左)指出，彰化市光復路縣府正在進行施工的人本道路友善人行步道工程，待舖磚塊與雜物也影響到行人通行。（謝瓊雲攝）

彰化市火車站站前商圈的舊光復郵局建物，拆除改建影城綜合商業大樓工程開工在即，卻因包商施工圍籬突出路口，迫使行人走上馬路、人車爭道，彰化市長林世賢2日到場會勘後震怒，要求施工單位應將圍籬退縮；彰化縣政府工務處長林漢斌回應，3日下午將邀集相關單位與包商協調後研議適當作法。

光復郵局位在彰化市光復路與和平路口，中華郵政公司斥資4.04億元，將委外改建為地下3樓、地上6樓商業大樓。1至2樓仍作郵局使用，3至6樓為影城、美食廣場及健身中心，地下3層樓作為停車場，期待能活絡並帶動舊城區發展；近日包商圍起工程圍籬，預計下個月進場拆除建物，總工期約30個月。

由於縣府正在彰化市區進行人本道路友善行人步道工程，已遷走的光復郵局舊址建物，又即將展開拆除工程，讓火車站前光復路變得寸步難行，人本工程的待舖磚塊、雜物堆放，影響到行人通行；郵局工程圍籬又突出路口，不只影響轉彎車輛視線，長者、孕婦、親子，和彰化女中學生等行人，被迫走到馬路上，與車爭道、險象環生，讓光復路行人安全問題，雪上加霜。

林世賢說，行人穿越路口時完全置身車陣中，實在太危險，他認為圍籬有必要調整退縮，預留行人通行空間，並加強夜間警示措施，以維護施工期間交通順暢及通行安全，公所近日已行文縣府建議調整；他也緊急指示公所工務課，公告禁止圍籬旁停放車輛，並將改畫紅線。

林漢斌說，該路段路權歸屬市公所，圍籬是否退縮攸關施工安全問題，將立即邀集工務處、警察局、公所和包商共同會勘，協調可行方案，而圍籬外的機車停車格他認為也有必要暫時塗銷，供作行人徒步區，希望能給行人友善而安全的通行空間。

(中時 )