現代人結婚拍攝婚紗照，講求創意、新鮮感，畢竟是夫妻倆要欣賞一輩子的照片，自己喜歡最重要，印度一對新婚夫婦，在臉書分享婚紗照，想不到遭受大票網友砲轟，狂批「太色情」、「根本就是保險套廣告」，但這對新人不甩網友，拒絕撤下婚紗照。
新婚夫妻蕾可希咪（Lekshmi）與卡爾提克（Karthik），上個月在臉書分享婚紗照，沒想到會招來大量惡評，這對夫妻分享的照片中，兩人在一片綠油油的茶園裡，披著白色床單，偶爾甜蜜互看，或是親吻、互相追逐嬉鬧，看的出來小倆口非常享受，氣氛也輕鬆愉快。
分享這組婚紗照讓這對新人惹了不少麻煩，卡爾提克說許多網友認為他們只是想紅，用下流、可恥、醜陋形容他們，甚至質疑「下面有沒有穿衣服」，蕾可希咪更是成為網友箭靶，「他們叫我去拍A片，還說我素顏照片很醜，且酸民不乏女性」。
連家人也無法理解夫妻倆的婚紗照，卡爾提克無奈表示，家人認為照片太過「西化」且忘本，要求他們撤除照片，甚至將這對夫妻退出即時通訊軟體「Whats App」的家庭群組；但蕾可希咪與卡爾提克堅持不撤照，「這麼做就表示我們認輸了，但我們又沒犯錯，我們在床罩下也有穿衣服啊」。
(中時新聞網)
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