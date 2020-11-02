對父母來說，照顧兒女是義務，也是責任，但當子女長大成人後，就該轉交給小孩承擔，太過溺愛反而會害到自己。一位網友表示，同事的兒子大學畢業後2年有超過一半的時間都在家當啃老，近日蘋果發售新機更吵著要換iPhone 12。對此，網友不僅大批這位「大寶寶」，更指出其父母的寵愛行徑更加需要檢討，「孩子是自己寵出來的」。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，近日同事來詢問iPhone 12問題，才了解原來是他大學電機系畢業2年的兒子吵著要。原PO指出，同事夫妻2人都是月薪族，兒子卻在2年內只做過一份工作，僅待短短8個月就離職。當初不顧父母建議，就讀汽修科或餐飲，堅持要到山上念電機，說要好好讀書。結果現在整天在家，上個月才吵著換掉騎3年的機車，現在又吵著要換iPhone 12。

對此，網友紛紛表示，「這跟讀哪讀什麼科系沒關係，是人的問題！」、「都成年了連隻手機都需要父母買，未來令人堪憂」、「吵個雞毛啊！都成年人了又四肢健全、智能正常，想要什麼自己想辦法去...」、「想要自己賺啊」。

不少網友指出，20幾歲的年輕人就開始啃老，其實有一部分也是父母的問題。「16個月沒工作，父母問題比較大」、「一個啃老背後一定有人養成的⋯」、「從小就寵壞了怪不得別人」。網友更擔心，若再拖下去，恐只會養出廢人，很多社會事件都是真實寫照。「父母自願的，等到無法供應時，就會發生憾事」、「再繼續寵下去只會養出個廢人」、「要嘛狠下心讓他出去給社會教，不然就老人家自己扛下這一輩子的責任吧」。

(中時新聞網)